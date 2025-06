As bancadas do Allianz Arena, em Munique, vão contar com bem mais do que os 10 mil portugueses que adquiriram o bilhete através da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para acompanhar o jogo frente à Alemanha, esta quarta-feira (20:00), a contar para as meias-finais da Liga das Nações.

Aos que garantiram um ingresso pela FPF há que acrescentar os portugueses residentes na Alemanha e em países próximos, capazes por isso de adquirir entradas para o encontro em solo germânico, bem como aqueles que conseguiram um bilhete através do site da UEFA.

Num estádio com capacidade para mais de 70 mil lugares, a seleção nacional deverá contar com um apoio significativo vindo das bancadas, algo que tem sido habitual sempre que a equipa das Quinas vai a jogo.

Portugal discute com a Alemanha um lugar a final da Liga das Nações, na quarta-feira. Um dia depois defrontam-se França e Espanha, em Estugarda. A final da prova está agendada para sábado, dia 8 de junho, em Munique.