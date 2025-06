Agora ao serviço da seleção nacional, que ali conquistou a Liga das Nações, João Palhinha voltou a ser feliz em Munique, depois de se ter sagrado campeão alemão ao serviço do Bayern. O médio não foi, no entanto, o único elemento da comitiva a ter no Allianz Arena um talismã, já que também Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos e Nuno Mendes sagraram-se naquele estádio campeões europeus pelo PSG, este último exibindo um nível assombroso. «Nuno Mendes? Se fosse por mim, ficava já aqui», em Munique e no Bayern, assegurou Palhinha.

O médio defensivo, que despontou no Sporting, sente que «este título foi muito importante para o país». «É o sinal de muita coisa e do trabalho que tem vindo a ser muito bem feito. Conquistar algo pelo teu país é único», sublinhou, em conversa com os jornalistas à saída do hotel onde a seleção nacional ficou hospedada durante a fase final da Liga das Nações.

«Foi o meu segundo título esta época. Erguê-lo no estádio do meu clube é especial. Aquele estádio dá muita sorte», prosseguiu Palhinha, antes de se desfazer em elogios para Nuno Mendes, eleito o MVP da fase decisiva da Liga das Nações.

«Se fosse por mim, ficava já aqui (no Bayern Munique). É extraordinário o que tem vindo a fazer. Ainda é um miúdo e já é o melhor lateral do mundo. Temos de dar muito valor e de desfrutar de jogadores como ele na nossa seleção», referiu.

Considerando que «falar do Mundial não faz sentido» nesta fase, João Palhinha também jogou à defesa quanto ao seu futuro. «Tenho contrato com o Bayern Munique. O meu futuro passa por apanhar o avião para o meu país e mostrar esta medalha aos meus filhos», sentenciou.

Seis anos depois, Portugal voltou a conquistar a Liga das Nações, após ter derrotado a Espanha, na final do torneio, no desempate por penáltis, depois do 2-2 verificado no fim do prolongamento.

A comitiva portuguesa regressa, esta segunda-feira, a Portugal, devendo aterrar no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por volta das 13:20.