De voz rouca, consequência dos festejos da véspera, Roberto Martínez, selecionador nacional, garante que em Balaguer, terra de onde é natural, houve festa pela vitória de Portugal na final da Liga das Nações, mesmo que o adversário no jogo decisivo tenha sido a pátria Espanha.

«Na minha terra, eram todos Portugal. Ficaram muito contentes, puxaram muito», revelou o selecionador nacional à saída do hotel onde a comitiva portuguesa ficou hospedada durante a competição, na cidade alemã de Munique.

Roberto Martínez valorizou a conquista de «uma competição muito exigente» e confessou ter recordado o duelo com a França que ditou o afastamento da seleção nacional no último Europeu. «Utilizámos essa experiência para poder ganhar», salientou.

«Sem voz nem descanso, mas muito orgulhoso», Martínez agradeceu o «ambiente incrível» criado pelos adeptos portugueses no Allianz Arena, em Munique. «Criámos, juntos, uma memória que nunca vamos esquecer», sublinhou.

Na agenda da seleção segue-se a qualificação para o Campeonato do Mundo, cuja fase final está agendada para o próximo ano, nos Estados Unidos da América. «É o nosso trabalho. O apuramento é muito rápido e o foco já está nos jogos de setembro», garantiu o selecionador.

A comitiva portuguesa regressa, esta segunda-feira, a Portugal, devendo aterrar no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por volta das 13:20.

A seleção nacional conquistou pela segunda vez a Liga das Nações depois do triunfo na final, nos penáltis, frente à Espanha. A final four do torneio realizou-se na Alemanha.