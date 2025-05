Obrigado a vencer em Paris para atingir a final da Liga dos Campeões, depois da derrota em Londres por 1-0, o Arsenal está na capital francesa «com enorme entusiasmo e energia para fazer história», afiança o seu treinador, Mikel Arteta.

«Aprendemos muito com o primeiro jogo, que deveria ter tido um resultado bem diferente. Temos mais uma oportunidade de o provar e poder conquistar o direito a estar na final», reforçou o técnico espanhol, que pede a «melhor versão» dos Gunners para superar o PSG.

«Somos mais do que capazes. Provavelmente, ninguém diria que estaríamos nesta posição. Vamos fazer a nossa própria história», salientou Arteta, que acredita que «para se vencer a Liga dos Campeões é preciso fazer algo de excecional ao longo do trajeto», objetivo a que se propõe para esta quarta-feira.

Com o defesa internacional italiano Riccardo Calafiori de volta às opções, após ter recuperado de lesão, o Arsenal espera «conquistar o direito a estar na final» da Champions. «Quem está no futebol é relembrado por momentos como estes», reforçou Arteta.

O treinador do emblema londrino falou ainda sobre a prestação da sua equipa nas últimas duas edições da Premier League, que perdeu para o Manchester City e o Liverpool.

«Para se ganhar troféus é necessário estar no sítio certo, à hora certa. O Liverpool conquistou o título este ano com menos pontos do que nós nas últimas duas temporadas…», referiu.

O Arsenal visita, esta quarta-feira (20:00) o Parque dos Príncipes, em Paris, para tentar dar a volta à eliminatória frente ao PSG, que vale um lugar na final da Liga dos Campeões, agendada para o dia 31 de maio, em Munique.