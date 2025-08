Feyenoord ou o Fenerbahçe. Um deles será o adversário do Benfica no derradeiro play-off de acesso à fase liga da Liga dos Campeões, caso as águias superem o Nice na terceira pré-eliminatória.

O sorteio desta segunda-feira, realizado em Nyon, colocou na rota dos encarnados o Fenerbahçe, orientado pelo português José Mourinho, que é vice-campeão da Turquia e, recentemente, visitou a Luz para disputar a Eusébio Cup.

As duas equipas já se defrontaram por seis vezes nas competições europeias, com o Benfica a somar três vitórias e um empate. Em 2018, discutiram mesmo a terceira pré-eliminatória de acesso à Champions. Nessa ocasião, as águias levaram a melhor com um resultado agregado de 2-1.

O outro possível adversário dos encarnados no play-off é o Feyenoord, terceiro classificado na edição 2024/2025 da Liga neerlandesa e com o qual tem fechado vários negócios nos últimos tempos. Este verão, por exemplo, Casper Tengstedt trocou Lisboa por Roterdão, além da contratação de Gonçalo Borges ao FC Porto.

No histórico de encontros oficiais entre as duas equipas, todos referentes à Liga dos Campeões, ambas somam duas vitórias e um empate.

O último embate aconteceu na fase liga da última edição da Champions, num jogo disputado no Estádio da Luz e que terminou com o triunfo dos neerlandeses por 3-1.

O play-off de acesso à Liga dos Campeões joga-se a 19/20 agosto e 26/27 agosto.

Antes, o Benfica defronta o Nice para a terceira pré-eliminatória. As partidas estão agendadas para os dias 6 e 12 de agosto, sendo que a segunda mão se disputa em Lisboa.

Play-off da Liga dos Campeões

Feyenoord/Fenerbahçe - Nice/Benfica

Rangers/Viktoria Plzen - Salzburgo/Club Brugge

Ludogorets/Ferencvaros - Shkendija/Qarabag

Lech Poznan/Estrela Vermelha - Dínamo Kiev/Pafos

Bodo/Glimt - Sturm Graz

Celtic - Kairat Almaty/Slovan Bratislava

Basileia - Malmo/Copenhaga