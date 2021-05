A PSP anunciou, em conferência de imprensa, que não está prevista a limitação da circulação dos adeptos que vêm de Inglaterra para ver a final da Liga dos Campeões.

«Não há limitação de movimentações dos adeptos. Se houver o encaminhamento de adeptos para um determinado espaço, o que ainda não está fechado, permitirá alguma organização. Se estiverem espalhados pela cidade, vamos ter que nos adaptar a essa circunstância», afirmou o subintendente Cardoso da Silva.

Apesar das informações que apontavam para a criação de uma «bolha», tendo em conta que os adeptos vinham no próprio dia do jogo e voltavam a Inglaterra logo a seguir ao mesmo, a polícia vem agora esclarecer que não haverá qualquer limitação à circulação das pessoas, até pela presença também de turistas.

«No aeroporto, onde no sábado de manhã prevemos um pico de 80 voos charter, iremos fazer a organização dos adeptos para a sua vinda para a cidade. Na cidade teremos a preocupação de os monitorizar e informar. Junto ao estádio haverá uma operação mais robusta, com um perímetro de segurança com três níveis, com trânsito condicionado a partir das 20:00 de sexta-feira, ao qual só pode aceder quem tiver bilhete», completou o responsável pela operação da PSP.

De Inglaterra vêm oito polícias, especializados em operações para jogos de futebol e, mais concretamente, em lidar com os adeptos de Manchester City e Chelsea.

«Temos uma boa ligação com os clubes e conhecemos bem os adeptos. A nossa preocupação, em conjunto com as autoridades portuguesas, será evitar misturas. A grande maioria serão adeptos verdadeiros, que tem experiência em viajar com as equipas e estão habituados as seguir as indicações da polícia» disse Lysander Strong, destacado pela Metropolitan Police, de Inglaterra.

A final da Liga dos Campeões decorrerá no próximo sábado, dia 29 de maio, no Estádio do Dragão. O jogo começa às 20h00 e terá transmissão na TVI.