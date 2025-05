Um assalto à cidade desportiva do Rayo Vallecano, clube madrileno que luta na Liga espanhola por uma vaga nas competições europeias na próxima época, levou ao cancelamento do treino agendado para a manhã desta segunda-feira.

Os jogadores compareceram nas instalações do clube para iniciarem a preparação da visita ao estádio do Las Palmas, onde atuam os portugueses Fábio Silva e Dario Essugo, mas acabaram por não cumprir a sessão que seria realizada à porta aberta.

Tudo porque a cidade desportiva do clube foi alvo de um assalto, que resultou no roubo de diverso material desportivo, de acordo com os jornais espanhóis.

O diretor desportivo do Rayo, David Cobeño, reuniu-se com os capitães da equipa, entre eles o ex-Arouca Iván Balliu, na tentativa de resolver o problema e acelerar o regresso à normalidade do plantel.

O Rayo Vallecano, que na passada sexta-feira derrotou o Getafe (1-0), segue no oitavo lugar da Liga espanhola, que garante o apuramento para a próxima edição da Liga Conferência, mas pode ainda atingir a zona de acesso à Liga Europa.