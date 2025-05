O Real Madrid terminou a Liga espanhola com um triunfo frente à Real Sociedad (2-0), no Santiago Bernabéu, que se despediu de Lucas Vázquez, Luka Modric e Carlo Ancelotti. O internacional croata foi titular e saiu aos 86 minutos, sob os aplausos dos adeptos e com direito a uma guarda de honra, à qual não faltou o já retirado Toni Kroos.

O encontro consagrou ainda Kylian Mbappé como o melhor marcador da La Liga e deixou-o muito perto de conquistar a Bota de Ouro, em 2025. O avançado francês bisou, chegou os 31 golos no campeonato e fica com três de vantagem sobre Mohamed Salah, que fecha a Premier League, este domingo (16:00), quando o Liverpool receber o Crystal Palace.

Pelo caminho na corrida pela Bota de Ouro ficou Viktor Gyökeres, pese embora os 39 golos apontados pelo Sporting na Liga portuguesa.

Numa tarde de despedidas, também o treinador da Real Sociedad, Imanol Alguacil, cumpriu o último jogo no comando dos bascos, que acabam a Liga espanhola no 11.º posto.

A temporada do Real Madrid fecha apenas no Mundial de Clubes, que se disputará entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos da América.