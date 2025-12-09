Cumprida a folga que se seguiu ao triunfo em Tondela, o plantel do FC Porto retomou, esta terça-feira, os trabalhos no Olival a pensar na receção aos suecos do Malmö para a Liga Europa, agendada para a próxima quinta-feira (20h00).

Gabri Veiga, que foi para o banco em Tondela apesar da lesão sofrida no jogo com o Vitória para a Taça da Liga, trabalhou de forma condicionada.

No boletim clínico dos dragões continuam os nomes de Nehuén Pérez e Luuk de Jong, que prosseguem o tratamento às respetivas lesões que os devem afastar dos relvados até ao final da temporada.

O plantel volta a trabalhar às ordens de Francesco Farioli na manhã de quarta-feira (10h30), no Olival, sendo que os primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social.

Depois do apronto, o treinador do FC Porto e um jogador fazem a antevisão ao jogo com o Malmö. A conferência de imprensa está agendada para as 12h45.