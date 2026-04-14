Os jovens Luís Gomes, Tiago Silva e Gonçalo Sousa, que integram o plantel da equipa B, trabalharam, esta terça-feira, às ordens de Francesco Farioli no arranque da preparação da visita do FC Porto a Nottingham, para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Nehuén Pérez, Martim Fernandes, Luuk de Jong e Samu continuam a figurar no boletim clínico dos dragões, que viajam para Inglaterra na tarde da próxima quarta-feira.

Antes, pelas 10h30, o plantel volta a treinar no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, sendo que os primeiros 15 minutos da sessão são abertos à comunicação social.

O jogo entre o Nottingham Forest e o FC Porto está agendado para quinta-feira (20h00), no City Ground. Na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, as duas equipas empataram a uma bola no Dragão.