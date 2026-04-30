Feliz é a terra capaz de manter vivas as suas tradições. Em Braga, por exemplo, continua-se a deixar as portas abertas, neste caso para o regresso à final da Liga Europa, 15 anos depois. Até lá, há uma escala a meio caminho de Istambul para cumprir, na Floresta Negra de Friburgo. Coragem precisa-se, atributo que os arsenalistas têm de sobra. E ela é imprescindível em quem quer ficar imortalizado na história.

Num território de fé e habituado a batalhas épicas, só um grupo de destemidos Guerreiros seria capaz de fazer vergar um rival com a força do Friburgo, ainda para mais com um pelotão remendado atrás, que viu o capitão Ricardo Horta lesionar-se ainda na primeira parte e Rodrigo Zalazar falhar um penálti em cima do intervalo. Mas em Braga, pese embora as adversidades, a festa acaba por ser sempre de arromba.

De regresso ao melhor onze possível, porque as lesões de jogadores como Niakaté, Arrey-Mbi, Florian Grillitsch ou Gabri Martínez pesam e de que maneira, Carlos Vicens surpreendeu ao colocar Ricardo Horta como ala esquerdo, numa noite que até começou bem para os bracarenses.

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Embalada pelo apoio vindo das bancadas, a equipa da casa entrou com tudo e marcou cedo, por Tiknaz, a castigar um erro de palmatória de Makengo, que entregou com o peito a bola a Victor Gómez para o espanhol assistir o turco para o 1-0. O pior veio depois.

Uma atrapalhação entre Lagerbielke e Paulo Oliveira a meio-campo gerou um contra-ataque letal, que Vítor Carvalho até se deu ao amarelo para tentar travar, antes de Jan-Niklas Beste - passou de lateral-esquerdo no Benfica a extremo direito no Friburgo (!) - o conduzir a solo para assistir Vincenzo Grifo para um golo fácil.

Tudo isto aconteceu no quarto de hora inicial, mas os contratempos do Sp. Braga não se ficaram por aqui. Aos 21 minutos, Ricardo Horta caiu no relvado agarrado à coxa e saiu pouco depois, sob uma ovação dos mais de 27 mil adeptos nas bancadas ao nível do seu talento: monumental.

O que haveria mais de acontecer aos bracarenses nesta primeira parte? Adivinhou, um penálti falhado. Aconteceu já dentro do período de compensação, quando Noah Atubolu “voou” para defender um remate bem colocado de Rodrigo Zalazar. Mérito a quem o tem.

O Sp. Braga merecia mais ao intervalo, mas o futebol dá para esse peditório. Sobretudo numa meia-final de uma Liga Europa, em que todos os detalhes contam e a eficácia dita leis. Certo Friburgo?

É que os alemães assumiram o controlo das operações no segundo tempo e somaram algumas aproximações perigosas à baliza de Hornicek, que mostrou bons reflexos num remate de Eggestein no coração da área bracarense (64m).

A ineficácia virar-se-ia desta vez contra os alemães, no tempo de compensação, quando Dorgeles emendou uma defesa incompleta de Atubolu para o 2-1, deixando em delírio do Estádio Municipal de Braga.

Istambul ficou mais perto, mas o Sp. Braga ainda terá de lidar com a resposta dos alemães, daqui a uma semana, em Friburgo. Depois desta noite mágica no Minho, sonhar é mais do que legítimo. É uma obrigação, Guerreiros!