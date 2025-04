Com Anthony Lopes na baliza, o Nantes acabou derrotado pelo Rennes (2-1), no jogo que abriu a 30.ª jornada da Liga francesa.

O internacional português começou por cometer uma grande penalidade, ao minuto 13, após ter derrubado Tamari, mas, na conversão, Kalimuendo, que até bateu Anthony Lopes, terá tocado por duas vezes na bola no momento do remate, razão pela qual o lance foi invalidado.

Porém, pouco depois, Truffert acabaria mesmo por adiantar o Rennes no marcador, após um bom lance individual.

Com um punhado de boas intervenções, Anthony Lopes ia mantendo o Nantes no jogo, até que Mostafa Mohamed, a abrir o segundo tempo, repôs a igualdade.

Só que, logo depois, Coco foi expulso, por agressão a Truffert, deixando os Canários em situação delicada no jogo.

Pior ficou aos 86 minutos, quando Mohamed Meité fez, de cabeça, o 2-1, pese embora a tentativa de defesa de Anthony Lopes. Foi o primeiro golo do jovem avançado, de 17 anos, pela equipa principal do Rennes.

O triunfo permite ao Rennes chegar aos 38 pontos, apanhando o Auxerre, que no domingo visita o Lille, na 10.ª posição da Ligue 1. Já o Nantes continua no 13.º posto, com 30 pontos.