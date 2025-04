«Um erro do Beto originou o golo». Sem rodeios, Jordan Pickford, guarda-redes do Everton, colocou no avançado luso-guineense as culpas pela derrota dos Toffees frente ao Chelsea (1-0), num encontro disputado este sábado, referente à 34.ª jornada da Premier League.

Em causa está o lance que resultou no único golo do encontro, apontado por Nicolas Jackson, ao minuto 27. Beto recebeu uma bola pontapeada por Pickford, mas deixou-se desarmar por Trevoh Chalobah, a meio-campo. O esférico sobrou para Enzo Fernández, que assistiu Jackson para fazer o 1-0.

A opinião de Pickford é partilhada pelo treinador do Everton, David Moyes. «Os nossos defesas abriram e o Jordan (Pickford) optou por passar a bola diretamente ao avançado. Foi um passe muito bom, para ser sincero, e ele (Beto) tinha de ficar com a bola, tão simples quanto isso. Isso, provavelmente, custou-nos um golo», referiu o técnico, após a partida.

Beto, que não era titular no Everton desde 4 de abril, no empate com o Arsenal (1-1), acabaria por ser substituído aos 64 minutos, cedendo o seu lugar ao internacional jovem português, Youssef Chermiti.

Com quatro jornadas por disputar até ao final da época, o Everton é 14.º classificado, com 38 pontos, enquanto o Chelsea ocupa, à condição, o quinto lugar, com 60 pontos, os mesmos do Nottingham Forest, que só no dia 1 de maio vai defrontar o Brentford, no fecho da 34.ª ronda da Liga inglesa.