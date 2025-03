Presente nas celebrações do 111.º aniversário da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em Oeiras, André Villas-Boas não passou ao lado das eleições para a Liga Portugal, onde será definido o sucessor de Pedro Proença no cargo, que deixou para assumir a presidência da FPF.

O presidente do FC Porto mostrou-se «bastante preocupado com a situação das eleições da Liga» e lamentou que «alguns clubes estejam agarrados a compromissos de palavra quando não conseguem ver as reais competências de cada um dos candidatos e das equipas que os acompanham».

«Temos perspetivas totalmente diferentes a nível de posicionamento de candidatos. Não desrespeitando o candidato Reinaldo Teixeira, que tem anos de dirigismo no futebol português, mas a nível de competências, de programa, de estrutura, de planeamento, parece que é uma diferença enorme», comentou André Villas-Boas, sobre um dos candidatos às eleições de 11 de abril.

O líder do clube portista mostra-se «disponível para ajudar o futebol português» e pede maior espírito de iniciativa. «Estive presente em duas cimeiras de presidentes e posso confessar que se discutiu zero do futebol português. Lancei um tema que achei relevante, que seria os candidatos (a presidente da Liga Portugal) submeterem-se a perguntas por parte dos clubes relativamente aos seus programas. Sou portista, defendo as cores do FC Porto do qual sou presidente, mas não defender o futebol português parece-me conversa de recreio e uma patetice absoluta», completou.