O Benfica recuperou de uma desvantagem de dois golos no dérbi com o Sporting (2-2), para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, que continua a ser liderada pelo Torreense, que goleou na 10.º jornada.

No Seixal, o Sporting chegou ao intervalo a vencer por 0-2, graças aos golos de Salvador Blopa e Rafael Mota, mas viu o Benfica recuperar na etapa complementar. O belga Jelani Trevisan reduziu aos 56 minutos e, aos 90+4, o estónio Karel Mustmaa fixou o 2-2 final.

As águias seguem na quinta posição da tabela, com 12 pontos, mais três do que o Sporting, que soma os mesmos nove pontos do que o Gil Vicente.

Na liderança continua o Torreense, que esta quarta-feira derrotou o Estrela da Amadora por 4-0, com golos de David Kaiki, Arielson, David Costa e Tomás Marques.

Nota ainda para a vitória do Vizela no Estoril, por 1-2. Messias e Pedro Ramos marcaram pelos minhotos na primeira parte, com os canarinhos a reduzirem perto do fim.