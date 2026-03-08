O Sporting está a disputar dois campeonatos na Liga, e isto não tem nada de virtual ou insidioso. São os números que o dizem, e não há nada mais objetivo do que isso. Até aqui, os leões têm sido perfeitos frente a adversários abaixo do top-5, mas ainda não conseguiram derrotar nenhuma das outras equipas que consigo o compõem. Uma tendência que ainda será colocada à prova um par de vezes até ao final da temporada.

Depois de ter derrotado o campeão europeu em título, PSG, na fase liga da Champions, Rui Borges classificou como «ruído» as dificuldades que a sua equipa tem demonstrado, esta época, para levar de vencida os denominados “grandes”.

Na Liga, essa tendência continua a ser evidente. O Sporting ainda não derrotou nenhuma equipa do top-5, tendo nesses jogos somado todos os 13 pontos que desperdiçou até à 25.ª jornada.

A única derrota dos leões na prova foi sofrida na receção ao FC Porto (2-1), logo na quarta jornada, seguindo-se empates com o Sp. Braga (1-1 em Alvalade e 2-2 no Minho), Benfica (1-1 na Luz), Gil Vicente (1-1 em Barcelos) e FC Porto (1-1 no Dragão).

Até ao final da temporada, o Sporting ainda vai receber o Benfica (30.ª jornada) e o Gil Vicente (34.ª e última ronda), nas duas últimas oportunidades que terá para contrariar esta estatística, tendo em conta o top-5 atual da Liga.

E nas restantes competições?

Para lá do campeonato, o Sporting já defrontou, esta época, o Benfica e o FC Porto para outras duas competições.

No jogo que definiu o vencedor da Supertaça, em julho do ano passado, os leões foram derrotados pelo Benfica, no Algarve, por 1-0.

Mais recentemente, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, a equipa orientada por Rui Borges venceu o FC Porto (1-0), colocando-se em vantagem numa eliminatória que apenas ficará resolvida, no Estádio do Dragão, no dia 22 de abril.