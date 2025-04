Martín Anselmi, treinador do FC Porto, avisa para as dificuldades que o Famalicão poderá criar no Dragão, esta sexta-feira, quando as duas equipas se defrontarem para a 30.ª jornada da Liga portuguesa.

«É uma equipa que vem fazendo bem as coisas. São muito dinâmicos na hora de atacar, têm um estilo de jogo ofensivo, jogam muito pelas alas e são perigosos na hora de cruzar», comentou.

Por tudo isso, a sua equipa terá de estar «atenta em cada duelo e quando a bola entrar na área, porque eles atacam bem e podem criar problemas».

Para além disso, será importante ao FC Porto conseguir «controlar (o jogo) com a bola, porque se a tivermos vamos defender bem», bem como «recuperar (a bola) depois da perda para evitar transições que possam complicar, tendo sempre intensidade para ganhar duelos».

FC Porto e Famalicão defrontam-se, esta sexta-feira (18:00), numa partida referente à 30.ª ronda da Liga, que terá a arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa. Acompanhe o desafio, ao minuto, pelo Maisfutebol.