De volta ao Estádio do Dragão, esta sexta-feira, onde a equipa tem demonstrado dificuldades em somar bons resultados, Martín Anselmi diz preferir «jogar sempre em casa», acreditando «os jogadores pensem da mesma forma».

«Pessoalmente, dá-me sensações diferentes, em todos os aspetos. Chegar ao Dragão, estar em nossa casa, com os nossos adeptos, a atmosfera... Em casa, temos a nossa gente, que nos empurra, mas quando jogamos fora também temos lá os nossos adeptos, a vibrar. Então, temos a responsabilidade, enquanto equipa, de transmitir algo para fora. É uma obrigação. É igual se é em casa ou fora. Se for em casa, fazemo-lo para mais gente», explicou.

Questionado sobre se o ambiente no Olival foi melhor depois da vitória frente ao Casa Pia, Martín Anselmi salientou que «os desportistas de elite não podem fazer depender a sua forma de treinar, de evoluir ou de encarar uma semana de trabalho pelos resultados, se não quando ganhamos estamos contentes e vamos ter uma semana maravilhosa, mas quando perdemos vamos estar todos mal e ter uma semana má».

«Ganhando, empatando ou perdendo, temos de trabalhar sempre no máximo. Quero que todas as semanas sejam maravilhosas, isso faz parte da filosofia que estamos a construir aqui. É isso que te vai levar a um melhor resultado», vincou.

Quarto classificado na Liga, o FC Porto mede forças com o Famalicão, que ocupa a sétima posição na tabela, na próxima sexta-feira (18:00), no Estádio do Dragão. Um jogo para acompanhar, ao minuto, através do Maisfutebol.