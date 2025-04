É o homem do momento no Dragão. Ou o adolescente, se quisermos ser mais precisos. Rodrigo Mora foi um dos nomes mais falados durante a conferência de imprensa de Martín Anselmi, na véspera da receção ao Famalicão para a Liga, com o técnico argentino a deixar elogios à forma como o talentoso médio criativo dos portistas vem lidando com a exposição mediática de que vem sendo alvo nos últimos dias, sobretudo depois do grande golo que apontou ao Casa Pia, na última jornada.

«O ruído neste mundo é inevitável. Em algum momento chegará a todos, dependendo do tipo de ruído. Uns confundem mais do que outros. Uns são para coisas boas e outros para críticas e coisas más. O desportista de elite tem de saber conviver com esses ruídos. Faz parte da profissão, da minha também», referiu Anselmi, acrescentando que «ninguém nasce a saber conviver com isso e há que aprender» a fazê-lo.

O seu trabalho, enquanto treinador, é perceber «como cada um vai assimilando esse ruído e como são os seus comportamentos». No caso de Rodrigo Mora, Martín Anselmi não vê que isso venha afetando o rendimento do jogador.

«Não requer uma intervenção da minha parte, mas se tiver de o fazer vou protegê-lo. O ruído também pode acrescentar, porque ainda lhe faltam coisas. O importante é que ele consiga manter o equilíbrio e o foco em trabalhar. Assim, todo o ruído passa», completou.

Comentando a evolução recente do médio, que só em maio completará 18 anos, Anselmi vê «mais mérito no Rodrigo» do que no trabalho da equipa técnica, mas aponta alguns aspetos em que o jogador poderá melhorar.

«Ele quer ter contacto com bola constantemente. No jogo passado, com o Casa Pia, tinha de jogar nas costas dos médios (adversários), não podia baixar tanto para ir buscar a bola. Tinha de esperar e de ter essa paciência para poder receber a bola», aponta.

Depois, a «criatividade, a sua forma de resolver e frescura» na maneira como joga são inatas. Mas Anselmi avisou: «Não é por ter marcado um golaço que resolveu um jogo que vai deixar de fazer o resto. Agora tocou-lhe a ele, mas noutro dia tocará a outro companheiro. Vejo um jogador que vai melhorando, vai tendo mais minutos e experiência», concluiu.

O FC Porto recebe o Famalicão, na sexta-feira (18:00), para a 30.ª jornada da Liga.