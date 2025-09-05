Futebol
Arouca derrota Oliveirense em jogo de preparação
Uruguaios Dylan Nandín e Alfonso Trezza marcaram pelos «Lobos», Pedro Martelo pelos oliveirenses
Num jogo-treino disputado, esta manhã, no Municipal de Arouca, os Lobos derrotaram a Oliveirense por 2-1.
Os golos surgiram apenas na segunda parte. Aos 56 minutos, Dylan Nandín adiantou os arouquenses, que competem na Liga e viram o conjunto de Oliveira de Azeméis, da II Liga, restabelecer a igualdade a cinco minutos dos 90, por Pedro Martelo.
Na resposta, Alfonso Trezza voltou a marcar pelo Arouca, fechando as contas do desafio.
No regresso das competições nacionais, o Arouca recebe o Casa Pia, para a Liga (14 de setembro, 18h00), e a Oliveirense defronta o Académico de Viseu, para a II Liga (15 de setembro, 20h15).
