Num jogo-treino disputado, esta manhã, no Municipal de Arouca, os Lobos derrotaram a Oliveirense por 2-1.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Aos 56 minutos, Dylan Nandín adiantou os arouquenses, que competem na Liga e viram o conjunto de Oliveira de Azeméis, da II Liga, restabelecer a igualdade a cinco minutos dos 90, por Pedro Martelo.

Na resposta, Alfonso Trezza voltou a marcar pelo Arouca, fechando as contas do desafio.

No regresso das competições nacionais, o Arouca recebe o Casa Pia, para a Liga (14 de setembro, 18h00), e a Oliveirense defronta o Académico de Viseu, para a II Liga (15 de setembro, 20h15).

