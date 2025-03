O clima em terras de Santa Mafalda estava convidativo para a prática de bom futebol e, globalmente, Arouca e Estoril proporcionaram um bom espetáculo. 1-1 foi o resultado final de uma partida em que o Arouca se colocou cedo em vantagem e, daí em diante, o Estoril fez de tudo para poder marcar.

Em relação à última jornada, Vasco Seabra manteve as mesmas escolhas no onze arouquense. Já Ian Cathro promoveu várias alterações: Robles, Pedro Carvalho, Orellana, Marqués e Zanocelo saíram do onze e deram lugar a Chamorro, Wagner Pina, Xeka, Begraoui e João Carvalho.

Um primeiro tempo com performances de “big balls”

Neste duelo canarinho, foram os do Estoril a arrancar no encontro com maior ímpeto, criando as duas primeiras chances de perigo. Aos 10m, Begraoui foi bem solicitado por João Carvalho e o avançado atirou com força, mas para fora. Dois minutos depois, um bom desenho coletivo dos estorilistas terminou com uma "bomba" de Xeka à trave.

No minuto seguinte, os canarinhos de Arouca registaram a primeira chance do encontro e marcaram. Trezza, pela faixa direita, enviou um cruzamento largo para o centro da área, onde Chamorro (em estreia na Liga) foi infeliz, ao socar a bola contra Sylla. O esférico acabou no fundo das redes e colocou o Arouca em vantagem.

Do golo em diante, ambas as equipas, especialmente o Estoril, revelaram bastante personalidade, com uma performance que pode ser caracterizada, citando Ian Cathro, de “big balls”. Os dois conjuntos disputaram cada duelo como se do último se tratasse e a equipa da Linha criou chances suficientes (algo que o Arouca não conseguiu fazer), em qualidade e quantidade, para restabelecer o empate, mas a coesão defensiva arouquense nunca o permitiu. Nota ainda para a saída, por lesão, de David Simão, com o capitão dos Lobos de Arouca a sair muito queixoso.

Num segundo tempo apático, um borrão mudou tudo

Após regressarem do descanso, ambas as equipas proporcionaram o mesmo jogar no arranque do segundo tempo. O Estoril continuou a lutar pelo golo, mas, por mais que tentasse, o nó em que o jogo se encontrava não atava nem desatava. O Arouca não rematava e o Estoril, das poucas vezes que o fazia, via a defensiva arouquense intercetar o esférico.

Aos 62m, Begraoui voltou a tentar o golo, mas Lamba, mais uma vez, esteve bem no corte. Vendo que estava difícil entrar na área, João Carvalho, aos 73m, tentou a meia distância, mas Mantl agarrou a dois tempos. Nem as substituições efetuadas por ambas as equipas provocaram alguma mudança disruptiva na toada de jogo.

Até que, à entrada do minuto 90, Chico Lamba derrubou Marqués dentro da área, num lance em que procurou ganhar-lhe a frente do lance. O árbitro Anzhony Rodrigues inicialmente nada assinalou, mas, chamado pelo VAR, decidiu-se pelo castigo máximo, o qual borrou a bela exibição que o central arouquense vinha fazendo até então. Na cobrança, o próximo Marqués não vacilou e trouxe justiça ao resultado.

No período final de compensação, os arouquenses procuraram marcar o segundo e conseguiram-no, já no último suspiro, num lance em que Jason apareceu na área, foi derrubado por Chamorro e a bola sobrou para Henrique Araújo, que só teve de encostar. Porém, Jason estava em fora de jogo no início do lance, pelo que o golo foi anulado.

Assim, ambas as equipas somam um ponto, com o qual o Arouca sobe para o 12.º lugar e o Estoril mantém-se no 8.º posto.

FIGURA: Taichi Fukui

O médio nipónico tem estado em crescendo de forma desde a chegada de Vasco Seabra ao comando técnico dos arouquenses. Deu nova prova das suas qualidades, revelando boa qualidade na construção de jogo e intensidade nos duelos defensivos, conseguindo recuperar a posse de bola. Nota também para João Carvalho, do Estoril, que também esteve em alto nível.

MOMENTO: O golo do empate do Estoril, minuto 90+2

Desde o 1-0 que a equipa do Estoril foi quem mais fez por merecer marcar, tendo sido sempre impedida pela defensiva arouquense de ser feliz. Porém, no arranque da compensação, Chico Lamba foi imprudente, manchando uma boa exibição e dando ao Estoril a chance de marcar. Marqués sofreu a falta, assumiu a marcação do castigo máximo e não vacilou.

POSITIVO: A postura de ambas as equipas do início ao fim

É certo que a partida teve fases em que esteve bastante amarrada, especialmente no segundo tempo, mas ambas as equipas estiveram sempre ligadas à corrente de jogo, ora procurando partir para o ataque, ora evitando o adversário de o fazer. Cada duelo foi disputado como se do último se tratasse e isso embelezou a partida.