Foi pela margem mínima, mas poderia ter sido mais larga: o Arouca conquistou em casa, frente ao Estrela, uma preciosa vitória na luta pela manutenção, que está quase confirmada para os arouquenses.

No que toca às escolhas iniciais de cada técnico, Vasco Seabra promoveu o regresso de Chico Lamba, fazendo Popovic regressar ao banco. Por sua vez, José Faria, que viu o jogo na bancada, foi mais longe e fez quatro alterações: Ferro, Amine Oudrhiri, Alan Ruiz e Jovane Cabral entraram para os lugares de Rúben Lima, Manuel Keliano, Rodrigo Pinho e Chico Banza.

Clima frio em Arouca, mas quente dentro de campo

O vento forte e a chuva intensa que se têm feito sentir em Arouca esta semana apareceram em evidência no Estádio Municipal aquando do apito inicial, pelo que já se podia prever uma dificuldade acrescida para ambas as equipas.

E em boa verdade foi isso que se verificou, com o Arouca a assumir o controlo do encontro na reta inicial, mas, apesar do golo anulado a Trezza aos 5m, ambas as equipas não conseguiam visar a baliza adversária. Para além disso, o peso extra do relvado não ajudava à construção de jogo, o que explica as várias perdas, maioritariamente a meio-campo.

Da meia hora em diante, o Estrela começou a crescer e também registou um golo anulado por fora de jogo. Ainda assim, a primeira chance legal digna de registo pertenceu a Trezza, já em cima do minuto 45, na qual o uruguaio atirou para boa defesa de João Costa. Na compensação, os ânimos aqueceram: depois de uma situação aos 23m entre Fukui e Kikas, ao minuto 45+3 Jason e Alan Ruiz desentenderam-se, com o médio do Estrela, que já passou pelo Arouca, a ser fortemente vaiado. Ambos viram o cartão amarelo e o extremo espanhol dos arouquenses irá falhar o próximo encontro.

Nandín desatou jogo amarrado

Mal começou o segundo tempo, os estrelistas dispuseram de dupla chance de enorme perigo: primeiro, Jovane Cabral atirou de fora da área para grande defesa de Mantl. Pouco depois, na sequência de um canto, Dramé, na cara do golo, atirou por cima da trave. Daí em diante, só deu Arouca, especialmente a partir da hora de jogo, altura em que Nandín e Mansilla, dupla de avançados uruguaia, entrou em campo.

Corria o minuto 67 quando o Arouca inaugurou o marcador, pelo pé do recém-entrado Nandín. Aproveitando uma carambola na área adversária, o ponta de lança estava no sítio certo para atirar a contar. Os seus companheiros de ataque e compatriotas Trezza e Mansilla estiveram pertíssimo de dilatar a vantagem, mas sem sucesso. O último tentou o golo também de grande penalidade, ao minuto 81, mas João Costa adivinhou o lado e defendeu. Até ao final, a tensão foi sempre enormíssima, com o Estrela a procurar o golo, mas sem sucesso.

Com este resultado, o Arouca vê a confirmação da manutenção cada vez mais próxima, ao passo que o Estrela ficou mais perto dos lugares de despromoção.

FIGURA: Alfonso Trezza

O extremo uruguaio tem sido dos atletas do Arouca em melhor rendimento esta temporada e, este sábado, voltou a dar boa mostra disso mesmo. Ligado à corrente do início ao fim, sempre com uma entrega muito grande, aliada à sua enorme velocidade, Trezza pode até nem ter marcado, mas foi quem mais tentou o golo durante todo o encontro.

O MOMENTO: golo do Arouca (67m)

O único golo da partida foi também um reflexo da mesma: repleto de confusão e com vários jogadores a lutarem por uma só bola, foi Nandín quem conseguiu aproveitá-la para assinar o tento solitário da vitória arouquenses, a primeira em casa desde fins de janeiro.

NEGATIVO: três conflitos num só jogo

Nunca é bonito de se ver, seja em que circunstância for, um conflito dentro das quatro linhas. Neste jogo, existiram três, dois durante o encontro e um após o apito final. Mesmo que esses desentendimentos façam parte do jogo, não contribuem em nada para o futebol.