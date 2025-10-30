Futebol
Benfica: Mourinho tira a tarde para ver treino dos sub-16 e jogo da equipa B
Médio Richard Ríos acompanhou a equipa técnica no Seixal
Depois do treino matinal, poucas horas após o triunfo frente ao Tondela (3-0) que garantiu o apuramento para a final four da Taça da Liga, José Mourinho tirou a tarde para conhecer melhor alguns os talentos que estão a ser formados no Seixal.
Acompanhado pela restante equipa técnica, Mourinho assistiu ao treino dos sub-16 do Benfica, sessão que antecedeu o jogo da equipa B frente ao Paços de Ferreira, para a II Liga.
Na bancada do Benfica Campus, o treinador português teve a companhia do internacional colombiano Richard Ríos, do diretor-geral, Mário Branco, e do diretor-técnico dos encarnados, Joaquim Milheiro.
