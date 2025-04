Nenhum elemento da equipa técnica do Boavista, liderada por Jorge Couto, compareceu na sala de imprensa do Estádio do Bessa para analisar a derrota das panteras diante do Nacional (0-1).

Um cenário que acontece após terem surgido, nos últimos dias, rumores que dão conta da chegada de um novo treinador para dirigir os axadrezados nas derradeiras cinco jornadas da Liga.

O desfecho do encontro deste sábado agudiza a situação do Boavista na tabela classificativa, na qual continuam a ocupar a última posição, com 18 pontos, tantos quantos soma o Farense, que ainda não disputou o seu jogo referente à 29.ª jornada.

Com 15 pontos ainda em disputa para o Boavista, a distância para o lugar que garante a ida ao play-off de manutenção na Liga é de cinco pontos, mas pode alargar caso o AVS pontue, no domingo, frente ao Sp. Braga.