Bruno Lage destacou a capacidade defensiva exibida por Ángel Di María durante o clássico com o FC Porto, que o Benfica venceu por 4-1. «Não gosto de olhar para o lado estatístico, mas na primeira parte foi o nosso jogador que mais bolas recuperou. Hoje, deu uma lição de como pode defender e jogar ligeiramente baixo», referiu.

O treinador dos encarnados explicou que tentou surpreender o FC Porto «ao alterar a saída a três» desde a sua defesa. «Fizemo-la pelo lado direito, com o Tomás (Araújo) numa posição mais baixa e o Akturkoglu e o Carreras mais subidos», pormenorizou.

Ainda em termos estratégicos, o Benfica recuperou, no Dragão, «algumas ideias que tinha feito com o Boavista, a atacar», e no momento defensivo tentou «replicar o que fez com o Mónaco, porque o Porto mete muita gente dentro com muita qualidade».

Sobre a lesão de Tomás Araújo, Bruno Lage não se alongou: «Ele jogou 62 minutos de enorme qualidade. Está disponível para ajudar a equipa, é o que queremos até ao final da época».