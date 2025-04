Bruno Lage, treinador do Benfica, admite o que o jogo no Dragão, que o Benfica ganhou por 4-1, «correu na perfeição» à sua equipa.

«Cumprimos com o que tínhamos falado, de vir jogar no Dragão perante o FC Porto com vontade de vencer. Fizemos o que tínhamos de fazer, com e sem bola, até na bola parada. O canto curto do segundo golo foi ensaiado. Mérito dos jogadores pela determinação», explicou o treinador da águias, que partilhou os louros da vitória com a restante equipa técnica, «porque preparou muito bem o jogo».

Escusando-se a comentar o nível exibido pelo FC Porto - «não tenho tempo para analisar as outras equipas» -, Lage lembra que «há sempre um ou outro detalhe que se pode melhorar», mesmo quando se ganha, e deixa o mote para o que pretende ver da sua equipa até ao final da temporada.

«O que é mais importante é o que a equipa produz a cada momento. O que é importante é ver a equipa crescer, sentir que cria oportunidades e, a cada momento, conquistar três pontos com boas exibições. Consistência é importante».