Ultrapassado um dos obstáculos mais complicados na corrida do Benfica pelo título de campeão nacional, Bruno Lage pede «foco» à equipa para poder evitar eventuais deslizes na reta final da temporada.

«Temos de encarar a competição num jogo de cada vez. Independentemente das saídas, do valor do adversário, não sabemos qual será o jogo que nos vai trazer mais problemas. Ontem, viram o Real Madrid perder com o Valência e o Barcelona empatar (com o Betis). Temos de estar focados no que fazemos e jogar de forma ofensiva», atirou o treinador das águias.

O triunfo no Dragão, por 4-1, frente ao FC Porto, «dá três pontos» ao Benfica e foi «importante, mas não decisivo», nota Lage. «Muita clama, ainda temos várias finais pela frente. A nossa concentração tem de ser já no próximo jogo, com o Tirsense, porque queremos estar presentes na final (da Taça de Portugal)», vincou.

Sobre ter colocado pressão no Sporting, que na segunda-feira mede forças com o Sp. Braga, o treinador do Benfica prefere focar atenções na sua equipa. «Cabe-nos continuar neste caminho. Vencemos, estamos em primeiro. O foco tem de ser total no que fazemos em campo».