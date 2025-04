Advertindo que «o Estoril tem jogadores muito fortes, um processo ofensivo bem trabalhado e uma forma de estar defensiva muito vincada», o treinador do Casa Pia espera que a sua equipa esteja «focada do início ao fim do jogo» para poder ser bem-sucedida, na 31.ª jornada da Liga. «Não podemos entrar nos jogos a perder, se queremos ser uma equipa ganhadora e consistente», sublinhou João Pereira.

O técnico dos Gansos sente que «a equipa ainda atravessa uma fase de estabilização», mesmo que o campeonato caminhe a passos largos para o seu final.

«Ainda temos tanto para melhorar. Faltam quatro semanas e temos de olhar para o rendimento. Quem trabalhar melhor em cada duelo vai estar mais próximo de participar no próximo», avisa João Pereira, lembrando que Casa Pia e Estoril «vão estar a lutar por um objetivo muito semelhante», esta segunda-feira, em Rio Maior.

«Quem tiver mais desejo nesse objetivo, vai estar mais perto de ganhar. Vimos de um resultado que não nos agrada e queremos conquistar três pontos. A manutenção está garantida, mas por que não fazer mais do que três pontos, tendo 12 em disputa?», questionou o técnico, que coloca o foco no recorde pontual do clube na Liga, que foi igualado na última jornada (41).

Duplexe Tchamba, Kiki Silva, Osundina e Clau Mendes, todos lesionados, estão fora de combate no Casa Pia, enquanto Leonardo Lelo continua em dúvida. Por outro lado, André Geraldes vai cumprir castigo, na 31.ª jornada do campeonato.

Separados por apenas dois pontos, com vantagem para os Gansos, Casa Pia e Estoril defrontam-se esta segunda-feira, no Estádio Municipal de Rio Maior, a partir das 20:15. O jogo tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.