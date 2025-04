O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, comentou a vitória por 3-1, no Estádio do Bessa, frente ao Boavista, para a 27.ª jornada da Liga:

(jogo) «Acho que foi um grande jogo da nossa parte. Entrámos bem, desde o primeiro minuto com a atitude certa, com e sem bola. Permitimos muito pouco ao Boavista. Faltou-nos mudar de velocidade quando conquistávamos espaço entre linhas e sermos mais agressivos na zona de finalização, chutarmos mais à baliza. Ao intervalo, corrigimos poucas coisas porque a equipa estava bem. Pedimos-lhes para serem mais agressivos na frente, acabaram por o fazer. Na segunda parte fizemos três golos e tivemos mais uma situação ou outra em que, se tivéssemos definido de melhor maneira, poderíamos ter feito mais. Pena o golo sofrido no final. Não sofrer golos era importante para nós. Mas mais do que isso, é importante a forma como a equipa se comportou. Foram competitivos, ganharam duelos, bateram-se como uns guerreiros. Parabéns aos jogadores, já precisavam desta vitória há imenso tempo. Conseguimos quebrar o ciclo. Agradecer a presença dos nossos adeptos, a vitória é para eles, mas principalmente para os jogadores, que a merecem».

(significado da vitória) «São três pontos, não é mais do que isso. Temos de ter os pés assentes no chão, não conseguimos ainda o nosso objetivo. Era importante quebrar o ciclo, fazermos golos, sermos agressivos na frente. A equipa foi ao encontro do que fomos pedindo. Espero que a equipa fique mais confiante e estável para abordarmos os próximos jogos da melhor forma. Era importante vencer, contra um adversário direto. Dar uma palavra ao Boavista, um clube histórico que se vai conseguir reerguer, de certeza».

(expulsão de Touré) «Não percebi muito bem, foi do outro lado do campo. O Tidjany é jovem, é natural que vá cometendo erros. Não pode é cometer o mesmo erro duas vezes. Estava a fazer um jogo fantástico. É um miúdo que tem muita qualidade, em quem acreditamos muito. Infelizmente, acabou por ter aquele erro. Ainda não falei com ele, há que aprender com ele».

(ausências de Félix Correia e Josué) «Foi por opção. Como foram opção para jogar antes, agora acabaram por não o ser».

(hat-trick Pablo) «Acho que é a primeira vez que tenho um jogador que faz três golos (num jogo) na minha carreira enquanto treinador. Os avançados vivem de golos, dá-lhes sempre mais confiança. Preferia que fosse um golo do Pablo, outro do Aguirre e outro do Carlos Eduardo, assim ficavam os três confiantes e a equipa melhor, de certeza. Parabéns para ele, mas o importante é que a equipa ganhou».