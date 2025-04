Vindo de uma derrota frente ao Moreirense, o Gil Vicente prepara-se para novo duelo minhoto, agora com o Vitória de Guimarães, novamente no seu estádio. «Temos de estar sempre ligados ao jogo, intensos nos duelos e compactos sem bola», avisa César Peixoto, treinador dos gilistas, que tem o plantel na máxima força para receber os vitorianos.

«Temos de ser uma equipa organizada durante todo o jogo, sabendo bem os timings de pressão, e não podemos ter dúvidas no que temos de fazer. Precisamos de estar fortes e combativos, sobretudo nas segundas bolas e nos duelos», perspetiva o técnico, mesmo que os barcelenses sigam numa série de «muitos jogos seguidos, com pouco tempo para treinar».

«Mas a equipa tem conseguido recuperar bem. Física e mentalmente, o grupo está disponível e confiante», garante César Peixoto, na antevisão a um jogo que prevê exigente, diante de uma «equipa completa, bem trabalhada e com dinâmica».

«O meio-campo do Vitória tem muita qualidade, com mobilidade, jogadores com personalidade que assumem o jogo e dão estrutura à equipa. Se nos distrairmos ou tivermos dúvidas, o Vitória vai aproveitar», avisa o treinador do Gil Vicente, para quem é essencial «ter coragem com bola, ser mais proativos e melhorar as decisões na zona de finalização» para conseguir um bom resultado.

Peixoto espera igualmente que a sua equipa seja capaz de «desbloquear» um certo «receio» que diz sentir nos seus atletas quando atuam no Estádio Cidade de Barcelos. «Precisamos de mais confiança, mais alegria no jogo e de sentir o apoio do público. Os jogadores precisam de sentir que têm os adeptos com eles», concluiu.

Esta sexta-feira estarão frente a frente, em Barcelos, o Gil Vicente, 14.º classificado na Liga, e o Vitória de Guimarães, sexto classificado. O duelo da 29.ª jornada do campeonato arranca às 20:15 e contará com a arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.