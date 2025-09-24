Nem o efeito «Special One» valeu ao Benfica para inverter um arranque de temporada atipicamente difícil na Luz, onde já não vence há três jogos consecutivos, juntando todas as provas, algo que não acontecia há cinco anos. Mas há mais: desde 2007 que não se via um início de campeonato tão pobre das águias a jogar em casa.

Na antevisão ao jogo com o Rio Ave, que completou a jornada inaugural da Liga, José Mourinho, de regresso ao Estádio da Luz como treinador dos encarnados 25 anos depois, dizia que o Benfica «precisa do fator casa» e que, «do ponto visto emocional, os jogadores precisam de uma conexão com os adeptos que os faça sentir em casa», mas os resultados não têm ajudado a elevar essa aura.

Apesar de se terem adiantado no marcador aos 86 minutos, por Sudakov, as águias não conseguiram segurar a vantagem até final, vendo o Rio Ave empatar [1-1] no tempo de compensação com um belo golo de André Luiz.

E assim se deu forma ao terceiro jogo consecutivo do Benfica sem conseguir vencer no Estádio da Luz, esta época. O empate com o Rio Ave foi o segundo seguido na Liga, a jogar em casa, com a particularidade de ambos terem tido o mesmo resultado [1-1] e sido consentidos com um golo sofrido no tempo de compensação. No dia 12 de setembro, tinha sido Vinícius Lopes a “gelar” a Luz, ao minuto 90+2, na sequência de um erro crasso cometido por Otamendi.

Pelo meio, uma “tragédia azeri” na Liga dos Campeões, com a reviravolta impensável de um modesto Qarabag [3-2] que aos 16 minutos já perdia por 2-0.

Bruno Lage caiu na sequência do desastre europeu, desfecho que o treinador natural de Setúbal já havia tido na última vez que o Benfica passou mais do que três jogos consecutivos sem ganhar em casa.

Aconteceu na reta final da temporada 2019/2020, atípica pelos constrangimentos causados pela pandemia de covid-19 que obrigaram à interrupção das competições.

Foi precisamente nessa altura que os encarnados somaram cinco encontros consecutivos sem triunfar no Estádio da Luz, os dois primeiros antes da paragem [derrota com o Sp. Braga (1-0) para a Liga e empate com o Shakhtar Donetsk (3-3) para a Liga Europa], e as restantes no regresso à competição [empates com Moreirense (1-1) e Tondela (0-0) e derrota com o Santa Clara (4-3)].

Bruno Lage acabaria demitido na semana seguinte à derrota com os açorianos, quando perdeu por 2-0, na Madeira, frente ao Marítimo.

Cingindo a análise à pontuação obtida após os primeiros três jogos em casa para a Liga em cada temporada, há 18 anos que o Benfica não atingia esta fase com apenas uma vitória. Em 2007, com o espanhol José António Camacho no banco, as águias empataram com o Vitória de Guimarães [0-0] e o Sporting [0-0] e venceram a Naval [3-0]. Isto numa época em que foram quartas classificadas, atrás de FC Porto, que foi campeão, Sporting e Vitória.

Para se encontrar um registo pior de pontos somados para a Liga nos primeiros três jogos na Luz, é preciso recuar ao ano de 2004, quando o Benfica de Trapattoni perdeu com o FC Porto [1-0], empatou com o Sp. Braga [0-0] e apenas derrotou o Moreirense [2-0]. Apesar do arranque conturbado, os encarnados acabariam por se sagrar campeões nacionais no final dessa época, quebrando um jejum de 11 anos.

