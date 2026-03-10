Benfica, FC Porto e Sporting renovaram as inscrições na Liga Portugal das respetivas equipas B, que disputam a II Liga, tal como o fizeram o Sp. Braga e o Vitória, apesar de competirem na Liga 3.

Em comunicado, o organismo dá conta da renovação das inscrições dos cinco emblemas para as épocas 2026/27 e 2027/28.

Benfica B e FC Porto B participam ininterruptamente há 14 temporadas na II Liga, enquanto a equipa secundária dos leões voltou ao segundo escalão esta temporada, depois da despromoção em 2017/18.

Os dragões acabaram mesmo por conquistar a competição na temporada 2015/2016.

Por seu turno, Sp. Braga B e Vitória B disputam atualmente a Liga 3, mas, mesmo assim, asseguraram a renovação das inscrições destas equipas na Liga Portugal para o caso de uma eventual subida de divisão nas próximas duas temporadas.

O clube de Guimarães lidera, por esta altura, a fase de promoção do terceiro escalão do futebol português, enquanto os arsenalistas disputam a fase de manutenção.