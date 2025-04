Já há onzes para o Clássico no Dragão! Surpresas, poucas, com Anselmi a confirmar ter encontrado o seu onze inicial predileto e Lage a mexer por gestão física. É que se Renato Sanches está fora, por lesão, Tomás Araújo volta ao quarteto defensivo, depois de ter recuperado de uma mazela física.

Se Martín Anselmi não promoveu qualquer alteração no onze, relativamente ao triunfo no Estoril, confirmando-se um cenário tido como muito provável antes do Clássico, no Benfica, Bruno Lage operou duas mudanças.

Tomás Araújo, recuperado de lesão, voltou ao seu lugar no lado direita da defesa, por troca com Dahl, enquanto o lesionado Renato Sanches foi rendido por Florentino.

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa, João Mário, Nehuén, Eustáquio, Marcano, Francisco Moura, Alan Varela, Fábio Vieira, Pepê, Rodrigo Mora e Samu.

Banco do FC Porto: Cláudio Ramos, Otávio, William Gomes, Namaso, André Franco, Tomás Pérez, Martim Fernandes, Gonçalo Borges e Zé Pedro.

ONZE DO BENFICA: Trubin, Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Álvaro Carreras, Florentino, Aursnes, Kökcü, Aktürkoğlu, Di María e Pavlidis.

Banco do Benfica: Samuel Soares, Amdouni, Arthur Cabral, Leandro Barreiro, Belotti, Schjelderup, Dahl, Bruma e Bajrami.

FC Porto e Benfica defrontam-se a partir das 20:30 deste domingo, no Estádio do Dragão. Um jogo para acompanhar, ao minuto, através do Maisfutebol.