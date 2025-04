Cláudio Botelho, treinador adjunto do Arouca, na flash interview da BTV que se seguiu ao empate na Luz, frente ao Benfica (2-2):

(jogo) «O Benfica conseguiu entrar por cima. Não tínhamos delineado defender baixo, não faz parte do nosso ADN. Ainda assim, o Benfica conseguiu empurrar-nos um pouco para trás. Tivemos de jogar esse jogo e estávamos preparados para isso. Aguentámo-nos bem na primeira parte, soubemos defender, e tivemos uma oportunidade de golo numa boa saída. Na segunda parte, o jogo foi completamente diferente. Jogámos olhos nos olhos com o Benfica. Acabámos por ter mais bola e acaba por ser um resultado justo. Quero dar os parabéns aos nossos jogadores pela entrega e dedicação. É um ponto saboroso pela forma como foi conquistado».

(golo invalidado a Schjelderup foi o momento do jogo?) «Entrámos na segunda parte com uma postura totalmente diferente, com bola, a tentar jogar e chegar à baliza do nosso adversário. É verdade que a situação do golo anulado acabou por nos galvanizar um pouco. Senti que estivemos sempre dentro do jogo e acabámos por fazer o golo no fim. Demos uma boa resposta».

(manutenção) «Muito sinceramente, não somos uma equipa que se prenda muito à tabela e aos pontos. Eles são fundamentais para resolver a nossa vida, mas o que tentamos controlar ao máximo é o nosso trabalho. Nos últimos dois jogos, estivemos bastante bem e saímos com zero pontos deles, mas o caminho estava bem traçado e era por ali que queríamos ir. Hoje, mantivemo-nos nesse caminho e acabámos por obter um ponto. Agora vamos para os jogos finais com o máximo de ambição para fazer o máximo de pontos possível».