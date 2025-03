Marcou aos três “grandes” esta época, tem como ídolo Ronaldo, o “Fenómeno”, e, aos 26 anos, alimenta os sonhos de jogar na Premier League, na Champions e o de representar a seleção brasileira. Clayton, o terceiro melhor marcador da atual edição da Liga portuguesa, lidera o ataque do Rio Ave encorajado pelas expetativas futuras que se abrem a cada golo que marca.

Na última jornada do campeonato, Clayton, que já tinha marcado em Alvalade e na receção ao FC Porto, fez bingo contra os “grandes” com o golo que, na altura, valeu o empate aos vila-condenses frente ao Benfica. As águias acabariam, no entanto, por vencer a partida por 3-2.

«Marcar é sempre muito importante, mas contra essas equipas “grandes” é ainda mais especial. O ambiente, a dificuldade e a visibilidade fazem com que esses golos tenham outro sabor», concordou o avançado, em entrevista à agência Lusa.

Com 13 golos na atual edição da Liga, Clayton está a cinco do melhor registo de um jogador do Rio Ave no principal escalão do futebol português, que pertence a Mehdi Taremi (18 golos em 2019/2020).

«Não é um objetivo, mas sei que, se continuar a trabalhar, posso alcançar esse recorde. O Taremi é um nome importante na história do clube, mas o meu foco é apenas ajudar a equipa marcando nos jogos. Se continuar assim, trabalhando com os meus companheiros, talvez possa chegar a essa marca», diz Clayton.

Elogiando a Liga portuguesa, que «ajuda a valorizar os jogadores de todas as equipas» e onde «os jogos são decididos nos detalhes», o goleador assume o sonho, «desde criança, de jogar na Premier League e na Liga dos Campeões», bem como o de ser chamado à seleção brasileira. «Representar o meu país seria o auge da minha carreira. É um sonho que quero concretizar, mas sei que é um caminho difícil», referiu.

Esta temporada, Clayton soma 17 golos, em 29 jogos, espalhados pela Liga e a Taça de Portugal, na qual o Rio Ave se apurou para as meias-finais, onde terá como adversário o Sporting.