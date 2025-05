Por razões de segurança, a empresa Metropolitano de Lisboa vai fechar ao público as estações do Parque, Marquês de Pombal, Avenida e Picoas a partir das 17:30 deste sábado, devido ao dérbi entre Benfica e Sporting, que pode definir o novo campeão nacional de futebol.

«Esta medida decorre do plano de segurança definido pelas autoridades competentes, no âmbito do jogo de futebol Benfica-Sporting, e da previsão de um elevado número de adeptos na zona da Praça Marquês de Pombal», explica a empresa, em comunicado.

🚇 Estações encerradas – 10 de maio (sábado)



Por motivos de segurança , no âmbito de um plano definido pelas autoridades, as estações Parque, Marquês de Pombal, Avenida e Picoas estarão encerradas a partir das 17h30.



Prevemos:

✅ Reforço da linha Azul antes do jogo

A Metropoltiano de Lisboa acrescenta que, durante o próximo sábado, irá «envidar todos os esforços para reforçar a oferta na linha Azul antes do jogo e em todas as linhas após o seu término», mas avisa que, em caso de procura «excecionalmente elevada, poderão ocorrer alterações na frequência dos comboios», o que se poderá refletir «num possível aumento dos tempos de espera em toda a rede».

A empresa esclarece ainda que o serviço «poderá estar sujeito a outras alterações operacionais», caso venham a ser determinadas pela PSP em função da evolução da situação.

Sporting e Benfica partilham a liderança da Liga e defrontam-se este sábado, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, num jogo que poderá definir o campeão nacional da época 2024/2025. Pode acompanhar tudo, ao minuto, através do Maisfutebol.