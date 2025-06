Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, integra o 11 do Ano da I Liga eleito pela Liga Portugal, tendo por base as escolhas dos capitães e dos treinadores das equipas que disputaram a prova na temporada 2024/2025.

Os treinadores e capitães escolheram Diogo Costa para ser o 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮-𝗥𝗲𝗱𝗲𝘀 do ✨ 𝗫𝗜 𝗗𝗢 𝗔𝗡𝗢 ✨ Merecido?#LigaPortugal #LigaPortugalBetclic #FCP pic.twitter.com/A0xwWYoucT — Liga Portugal (@ligaportugal) June 4, 2025

O internacional português disputou 32 partidas pelos dragões, tendo sofrido um total de 27 golos. Os portistas terminaram a I Liga com 30 tentos consentidos, o terceiro melhor registo da prova, a par do Sp. Braga.

Realce ainda para os 16 jogos em que Diogo Costa conseguiu manter a sua baliza inviolada, no campeonato.

Nos próximos dias serão conhecidos os restantes eleitos para o 11 do Ano da I Liga, que vão ser revelados nas páginas oficiais da Liga Portugal.