O Relatório e Contas da última época, bem como os restantes quatro pontos discutidos na Assembleia Geral da SAD do Sporting, foram aprovados por 99,9 por cento dos votos, revelou o presidente da Mesa daquela entidade, Bernardo Ayala.

Numa reunião «muito participada», foi igualmente discutida a política de remuneração variável dos administradores executivos e do Conselho de Administração, sendo que «o que se deliberou decorre em linha reta do sucesso desportivo do ano anterior e do enormíssimo sucesso financeiro do ano anterior», explicou o dirigente, em declarações à Sporting TV.

«Do ponto de vista financeiro, a sociedade está sólida. O Sporting teve um resultado operacional positivo, no último ano, superior a 45 milhões de euros. Só oito clubes na Europa conseguiram um feito idêntico. Desses, cinco jogam em Inglaterra, um é alemão, o Bayern Munique, e dois são italianos. Estamos num patamar e em companhia muito saudável», apontou Bernardo Ayala, que considera que «o Sporting lidera, neste momento, o panorama desportivo nacional».

«Mas o mais difícil é manter essa liderança, a curto, médio e longo prazo. Isso só se consegue mantendo-se os níveis de exigência altíssimos, com a noção do que é possível num país como Portugal», concluiu o responsável.

