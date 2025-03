José Couceiro, Diretor Técnico Nacional da Federação Portuguesa de Futebol nos últimos sete anos, e Pedro Mendonça, licenciado e mestre em Administração de Empresas, integram a candidatura de José Gomes Mendes à presidência da Liga Portugal, numa eleição agendada para o dia 11 de abril.

Apontados ao cargo de diretor executivo da Liga, caso José Gomes Mendes vença o ato eleitoral, «José Couceiro e Pedro Mendonça trazem perfis complementares, garantindo uma abordagem sólida e estratégica», nota o candidato, numa nota enviada às redações.

«A sua experiência reflete a nossa aposta num modelo de gestão rigoroso, profissional e inovador, capaz de consolidar a estabilidade, impulsionar o crescimento e projetar a Liga Portugal para um patamar superior», acrescenta José Gomes Mendes.

José Couceiro, que desempenhou variados cargos no futebol português, desde treinador a presidente do Sindicato dos Jogadores, ficará responsável pela direção técnica e a gestão de competições. «A Liga Portugal tem vindo a trilhar um caminho de crescimento e modernização», sendo o compromisso da lista que integra «dar continuidade a esse trabalho e reforçar as condições para o desenvolvimento do futebol português, garantindo competições cada vez mais competitivas e sustentáveis».

Já Pedro Mendonça, que liderará as áreas de planeamento estratégico, centralização de direitos audiovisuais e comercial, salienta que «a centralização dos direitos audiovisuais será decisiva para o futuro do futebol português», considerando que «o desafio é criar um modelo que beneficie todos os clubes e fortaleça a Liga no panorama internacional». «O nosso foco será estruturar uma abordagem eficiente, competitiva e sustentável», completa.

A apresentação oficial da candidatura de José Gomes Mendes à presidência da Liga Portugal está agendada para esta quarta-feira, 19 de março (11:30), na Arena Liga Portugal, no Porto.