Candidato a suceder a Pedro Proença na presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Reinaldo Teixeira, que lidera a Associação de Futebol do Algarve, garante ter o apoio de «mais de metade» dos clubes que competem na I e II Liga.

Fonte da candidatura do gestor e empresário algarvio referiu que representantes de Benfica, Sporting, Vitória, Boavista, Casa Pia, Nacional, Estrela da Amadora, Famalicão, Moreirense, Farense, Oliveirense, União de Leiria, Leixões, Vizela, Penafiel, Académico de Viseu, Tondela, Torreense e Felgueiras marcaram presença na sessão de apresentação do seu projeto, realizada na sede da Liga e que juntou cerca de 400 pessoas.

Outro dos apoiantes da candidatura de Reinaldo Teixeira é Pedro Proença, que deixou a liderança da LPFP depois de ter sido eleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em fevereiro.

«Proponho para a Liga e para as sociedades desportivas um tempo novo. Um tempo de diálogo, de equipa, de trabalho e de profissionalismo, de credibilidade e de compromisso. Um tempo que encha os estádios e faça regressar as famílias às bancadas», referiu o candidato, durante uma sessão em que reforçou a necessidade de «internacionalização» da Liga.

«O Plano Estratégico consagra as nossas prioridades, mas temos de ter mais ambição e olhar mais além, na qualidade do espetáculo, na melhoria das transmissões televisivas, na internacionalização, num marketing mais agressivo, numa nova estratégia de conteúdos, numa nova capacidade de gerar serviços, dinheiro e investimento para as sociedades desportivas», sublinhou.

Pretendendo «acabar com a injustiça fiscal, com a injustiça do IVA e dos seguros e com a injustiça de uma Lei que não está à altura da nossa missão social», Reinaldo Teixeira deixou críticas à forma como as eleições para a liderança da LPFP foram marcadas: «As datas para o ato eleitoral foram além daquilo que as sociedades desportivas entendiam. Compete à Assembleia Geral honrar os estatutos. Na minha opinião, e de várias sociedades desportivas, esses prazos não foram compridos, o que lamentamos».

As eleições para a presidência da LPFP realizam-se a 11 de abril. Reinaldo Teixeira terá como adversário José Gomes Mendes, atual presidente da Assembleia Geral da Liga, que apresentará a sua candidatura esta quarta-feira, também na sede da Liga Portugal.