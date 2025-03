Os estragos estruturais na bancada central do seu estádio, causados pela depressão Martinho no passado dia 20 de março, vão obrigar o Rio Ave a disputar os restantes jogos em casa no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, anunciou o clube vila-condense em comunicado.

A avaliação feita aos estragos na infraestrutura redundou na necessidade de «uma intervenção profunda, que se prolongará no tempo», situação que se torna «incompatível com a realização de jogos oficiais no Estádio do Rio Ave FC».

«Foi sempre nossa preocupação fundamental a segurança de todos na viabilização da realização de jogos no nosso recinto pelo que, não havendo essa garantia total, cumpre-nos encontrar outra solução», explica o clube de Vila do Conde.

O Rio Ave FC emitiu comunicado a propósito do seu Estádio, na consequência dos prejuízos causados pela ‘Depressão Martinho’, bem como a realização dos seus jogos na condição de visitado.



Para ler, aqui: https://t.co/Y6KQ2VdBwc#rioavefc pic.twitter.com/AqJ2UC7LHl — Rio Ave FC (@RioAve_FC) March 31, 2025

A solução encontrada pela Direção do Rio Ave foi disputar os jogos em casa que restam esta época, para a Liga e a Taça de Portugal, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

«A Direção do Rio Ave FC e a Administração da Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD agradecem profundamente a pronta disponibilidade do FC Paços de Ferreira para a cedência temporária do seu recinto, de forma a viabilizar os jogos do Rio Ave FC no que falta da presente época desportiva», agradeceram os vila-condenses.

Assim sendo, a receção ao Boavista, agendada para o próximo dia 7 de abril, já terá o Estádio Capital do Móvel como palco. «Todas as informações relativas a bilhética e acesso aos próximos jogos serão divulgadas oportunamente», explicam os responsáveis pelo Rio Ave.

Esperando a «compreensão de todos os associados e adeptos», a Direção liderada por Alexandrina Cruz irá proceder à «requalificação do Estádio do Rio Ave FC, nomeadamente na recuperação e beneficiação da sua bancada central».