O adeus do FC Porto à temporada 2025/2026, frente ao Santa Clara, contou com um momento emocionante, com o Estádio do Dragão a levantar-se para aplaudir o momento em que João Costa substituiu Diogo Costa na baliza para, assim, ganhar o direito regulamentar a receber a faixa de campeão nacional.

Com isso, o guarda-redes português, de 30 anos, tornou-se no primeiro futebolista da história do FC Porto a sagrar-se campeão em todos os escalões de formação, na equipa B e, agora, na formação principal do clube.

O momento foi aplaudido, de pé, por Vítor Baía no Estádio do Dragão, figura icónica da baliza do FC Porto e da Seleção.