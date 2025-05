O FC Porto continua a preparar o dérbi da Invicta com o Boavista, do próximo domingo, onde estarão em jogo o pódio da Liga, para os dragões, e a fuga à despromoção, para as panteras.

No Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, Martín Anselmi, treinador dos portistas, ministrou uma sessão na qual tornou a não poder contar com os lesionados Vasco Sousa, Marko Grujic e Diogo Costa, sendo que este último voltou a fazer treino condicionado.

Com Alan Varela de volta às opções, depois de ter cumprido castigo frente ao Moreirense, o FC Porto procurará, frente ao Boavista, somar a segunda vitória consecutiva na Liga e, assim, manter-se firme na corrida pelo terceiro lugar da tabela, que discute com o Sp. Braga.

Os portistas visitam o Estádio do Bessa, este domingo (20:30), num jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga e que pode acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.