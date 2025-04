Figura: Vangelis Pavlidis

A um ponta de lança pedem-se golos, e foi isso que o grego deu ao jogo do Benfica, no Dragão. Marcou na primeira vez em que tocou na bola e, perto do intervalo, tirou partido da passividade generalizada adversária para inventar o segundo. Aos 69 minutos, chegou o hat-trick, tornando-se no primeiro jogador das águias a marcar por três vezes num só jogo na casa do FC Porto. O fim de época do grego está a ser um luxo de se ver.

Momento: golo a abrir com peso no jogo (1m)

Poder entrar a marcar é algo que ninguém desdenhará. Se isso acontecer na casa de um rival, o sentimento multiplica-se de forma considerável. No primeiro ataque do jogo, Pavlidis cabeceou para o 1-0, gelando um Dragão, até aí, em ebulição. Foi o pontapé de saída para uma exibição sólida do Benfica no Porto, que acabou em goleada.

Outros destaques

Kerem Aktürkoğlu: Primeira parte de grande qualidade do avançado turco. Começou por assistir Pavlidis para o 1-0, lançou o pânico na área portista num par de situações pelo seu virtuosismo técnico e ainda acertou no poste, aos 31 minutos. Manteve o nível no segundo tempo, assinando uma exibição, mais uma, de encher o olho.

Fredrik Aursnes: Formou com Pavlidis a primeira linha de pressão do Benfica, conseguindo por mais do que uma ocasião provocar o erro na saída de bola do adversário. Sempre em alta rotação, como é seu apanágio, quase marcou aos 41 minutos, mas o chapéu saiu um tudo nada ao lado da baliza de Diogo Costa.

Ángel Di María: Longe de ter assinado uma exibição incrível, ao internacional argentino bastaram os serviços mínimos para ir abrindo espaços na atarantada linha defensiva portista, até ter assistido para o hat-trick de Pavlidis. A abrir a segunda parte, ficou perto de marcar mas, solto ao segundo poste, atirou às malhas laterais.

Nicolas Otamendi: Mais uma exibição segura do capitão dos encarnados, que teve no golo que fechou as contas do jogo um bónus merecido. Demonstrou boa leitura de jogo, com e sem bola, à qual aliou a capacidade física e intensidade de sempre. O internacional argentino é o patrão deste Benfica, que não passa sem ele.