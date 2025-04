Figura: Fábio Vieira

O melhor FC Porto tem sempre um toque especial do pé esquerdo do seu camisola 10. Com a bola colada nele, é impossível não admirar a elegância como a trata e a forma inteligente como a distribui para os companheiros. Um craque, da cabeça aos pés.

Momento: resposta enérgica, mas de pólvora seca

Sofrer um golo a frio nunca será fácil de se recuperar. O FC Porto viu-se nessa situação num clássico, o que torna as coisas ainda mais difíceis de gerir. Ainda assim, o que se viu na meia hora seguinte foi uma resposta personalizada dos portistas, que criaram várias situações para tornarem a nivelar o marcador. Tivessem tido eficácia nesse período e a história do jogo poderia ter sido outra.

Outros destaques

Rodrigo Mora: Mesmo não estando ao seu melhor nível, a imprevisibilidade que dá ao jogo ofensivo dos dragões é um bem inestimável. Falhou alguns passes, é certo, mas compensou com algumas movimentações interessantes, a libertar alguns colegas. À meia hora, serviu, de calcanhar, Francisco Moura, num momento em que exaltou toda a sua capacidade técnica.

Pepê: Reeditou, com Fábio Vieira e Rodrigo Mora, uma versão renovada e pintada em tons de azul dos Três Mosqueteiros, na melhor fase da equipa. Andou por todo o lado no meio-campo ofensivo do FC Porto, dando e criando soluções para os ataques dos azuis e brancos. Surpreendeu ter sido o primeiro a sair nos dragões, à hora de jogo.

Gonçalo Borges: De longe, o mais inconformado dos jogadores que saíram do banco portista. Irreverente, decidido, ganhou a linha de fundo num par de situações e conseguiu tirar cruzamentos perigosos, aos quais os seus companheiros não conseguiram dar o melhor seguimento.

Samu: Exibição esforçada do avançado portista, que acabou coroada com o tento de hora dos dragões, perto do fim. Ajudou a abrir espaços, deu-se ao jogo, mas ficou longe de ter estado inspirado. Valeu pelo espírito combativo.