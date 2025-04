Com o Clássico com o Benfica sob ponto de mira, o plantel do FC Porto retomou, esta quinta-feira, a preparação de um encontro agendado para o próximo domingo, no Estádio do Dragão (20:30).

Martín Anselmi voltou a não poder contar com os lesionados de longa data Marko Grujic e Vasco Sousa, mas viu o guarda-redes Cláudio Ramos evoluir no processo de recuperação, tendo treinado de forma condicionada.

O plantel volta ao trabalho na manhã desta sexta-feira, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival. A sessão realizar-se-á à porta fechada.

Separados por nove pontos, com vantagem para as águias, FC Porto e Benfica medem forças, no domingo, para a 28.ª jornada da Liga.