Futebol
Há 23 min
FC Porto: Froholdt eleito melhor jogador e melhor jovem da Liga
Médio dinamarquês foi distinguido no final do jogo com o Santa Clara
RAS
Médio dinamarquês foi distinguido no final do jogo com o Santa Clara
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A temporada de estreia de alto nível no FC Porto de Victor Froholdt foi coroada com os prémios de melhor jogador e melhor jovem da Liga, na temporada 2025/2026.
Os prémios foram entregues, em pleno relvado do Estádio do Dragão, após o jogo com o Santa Clara, que fechou a participação dos azuis e brancos no campeonato.
O médio dinamarquês, de 20 anos, foi a jogo nas 34 jornadas da Liga, nas quais marcou seis golos e fez igual número de assistências.
Depois de ter recebido os troféus, Froholdt dedicou uma frase em português aos adeptos: «Conseguimos, juntos. Obrigado, portistas.»
Descoberto pelo FC Porto no Copenhaga, o médio tornou-se numa das principais figuras do título de campeão conquistado pelo clube, esta época.
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