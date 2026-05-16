A temporada de estreia de alto nível no FC Porto de Victor Froholdt foi coroada com os prémios de melhor jogador e melhor jovem da Liga, na temporada 2025/2026.

Os prémios foram entregues, em pleno relvado do Estádio do Dragão, após o jogo com o Santa Clara, que fechou a participação dos azuis e brancos no campeonato.

O médio dinamarquês, de 20 anos, foi a jogo nas 34 jornadas da Liga, nas quais marcou seis golos e fez igual número de assistências.

Depois de ter recebido os troféus, Froholdt dedicou uma frase em português aos adeptos: «Conseguimos, juntos. Obrigado, portistas.»

Descoberto pelo FC Porto no Copenhaga, o médio tornou-se numa das principais figuras do título de campeão conquistado pelo clube, esta época.