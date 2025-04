Com uma entorse no tornozelo direito, William Gomes virou problema para Martín Anselmi, treinador do FC Porto, que prepara a visita a Rio Maior para defrontar o Casa Pia, no próximo sábado, num jogo referente à 29.ª jornada da Liga.

O ala esquerdo brasileiro, de 19 anos, junta-se aos lesionados de longa data, Marko Grujic e Vasco Sousa, no boletim clínico dos dragões, que voltam ao trabalho na manhã de sexta-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

No final do apronto, o treinador do FC Porto faz a antevisão ao duelo com o Casa Pia.