Sem novidades no que toca ao boletim clínico, o FC Porto cumpriu mais uma sessão de treino tendo em vista a visita ao Estádio do Bessa para defrontar o “vizinho” Boavista, na reedição do dérbi da Invicta.

O guarda-redes Diogo Costa continua a realizar treino condicionado, mantendo-se a dúvida sobre se poderá estar fisicamente apto para voltar à baliza dos portistas, que nos últimos dois encontros foi defendida por Cláudio Ramos.

Definitivamente afastados das opções de Martín Anselmi estão os lesionados Marko Grujic e Vasco Sousa, que prosseguem os respetivos planos de recuperação.

O FC Porto, terceiro classificado na Liga, visita o Boavista, que luta pela manutenção, no próximo domingo (20:30). Pode acompanhar a partida, ao minuto, através do Maisfutebol.