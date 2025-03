Ainda sem poder contar com os internacionais, esperados no Olival esta quarta-feira, Martín Anselmi prosseguiu a preparação do jogo no Estoril, agendado para domingo (18:00), no Estádio António Coimbra da Mota, a contar para a 27.ª jornada da Liga.

Os lesionados Marko Grujic e Vasco Sousa voltaram a falhar o apronto dos dragões, que seguem na terceira posição do campeonato, a par do SC Braga, com menos seis pontos do que Benfica, que esta quinta-feira acerta o calendário frente ao Gil Vicente, e nove do que líder, Sporting.

Os internacionais Diogo Costa (Portugal), Stephen Eustáquio (Canadá), Danny Namaso (Camarões), Deniz Gül (Turquia) e Samu (Espanha) devem estar à disposição do treinador, Martín Anselmi, no apronto matinal desta quarta-feira.